“Swap story”, Marco Tedde fa luce

ALGHERO – “È bene fare esercizio di memoria. Fu la Giunta di centrodestra che nel 2010, avvedutasi del comportamento giuridicamente scorretto della BNL, incaricò una società specializzata in ingegneria finanziaria, la Martingale Risk, di far luce sugli inadempimenti e irregolarità dell’istituto bancario sui contratti derivati. Contratti stipulati -giova sottolinearlo- sulla base di una norma nazionale per contenere il rischio del rialzo dei tassi di interesse”.

“Dopo la lettura della relazione della Martingale Risk nell’aprile del 2012 il Commissario Casula decise di agire in giudizio contro la BNL. La causa venne poi iscritta a ruolo nell’aprile del 2014 e la prima udienza si tenne nel novembre del medesimo anno. È ovvio che anche le amministrazioni successive hanno in continuità amministrativa coltivato il procedimento avviato che però, giova ribadirlo, trae origine dalla decisione della Giunta Tedde dell’aprile 2010 e prosegue con la delibera del Commissario Casula dell’aprile 2012″.

Nella foto l’ex-commissario cittadino Michele Casula