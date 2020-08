Suppletive, è sfida a tre. Sarà anche test politico

ALGHERO – E’ Carlo Doria il candidato alle “suppletive” per il posto vacante in Senato del collegio del Nord Sardegna che si terrà contestualmente al voto del Referendum e Amministrative ovvero il 20 e 21 settembre. Il candidato del Centrodestra indicato dalla Lega e Psd’Az (54enne ortopedico) andrà a sfidare Lorenzo Corda e Agostinangelo Marras. Il primo (presidente dell’ordine degli ingegneri), di fatto, pone definitivamente il movimento 5 Stelle nell’area politica di Sinistra vista l’alleanza con Pd, Leu, Progressisti e Centro Democratico, mentre il secondo (noto avvocato sassarese) è sostenuto da Italia Viva e Italia in Comune (ovvero una parte dell’area Renziana e centrista del Governo centrale).

Come è evidente, quello di metà settembre non sarà solo un voto per la poltrona del Senato, ma sarà anche un test per tutte le forze politiche e per i partiti che governano i vari Comuni e la Regione. Nello specifico, vista l’area geografica interessata dal voto, quelli principali come Sassari, Alghero e Olbia.

Nella foto Carlo Doria

S.I.