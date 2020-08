Suppletive, presentazione Carlo Doria

SASSARI – Sabato 22 agosto, alle ore 10.30, nella sala Angioy del Palazzo della Provincia a Sassari, si terrà la presentazione – conferenza stampa del candidato del centrodestra, prof Carlo Doria, in vista delle Elezioni suppletive del Senato della Repubblica nel collegio del nord Sardegna che si terranno il 20 e 21 settembre prossimo.

“Le prossime elezioni suppletive per il Senato rappresentano un importante appuntamento, e tutto il centrodestra è determinato nel voler portare a casa un risultato positivo. Un successo che non sarà solo di una coalizione politica ma di tutto un territorio della Sardegna che intende riscattarsi sul piano economico e sociale”. Lo dichiara il prof. Carlo Doria, candidato alle elezioni suppletive per il Senato.

“Nei prossimi giorni – sottolinea Carlo Doria – avvieremo confronti con tutte le categorie produttive e sociali del territorio, con le rappresentanze dei lavoratori e delle imprese, con il mondo accademico e, ovviamente, con tutti i cittadini che vorranno contribuire, con idee e progetti, ad una battaglia che non rappresenta solo un test elettorale fine a se stesso, ma vuole tradursi in opposizione concreta e costruttiva ad un Governo nazionale che si sta dimostrando insensibile alle aspettative dei sardi”.

All’evento saranno presenti i coordinatori regionali delle formazioni politiche di centrodestra, il Presidente della Regione Sardegna Christian Solinas, il Presidente del Consiglio Regionale Michele Pais, l’Amministratore straordinario della Provincia di Sassari Pietrino Fois, i parlamentari, consiglieri e assessori regionali di centrodestra nonché sindaci e amministratori locali del collegio nord Sardegna.

Nella foto Carlo Doria col Sindaco Comoci