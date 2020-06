Solidarietà a Bruno dalla maggioranza

ALGHERO – “Voglio rivolgere un sincero augurio di pronta guarigione al Consigliere Mario Bruno. Il fatto di ieri di cui è stato vittima lascia una profonda amarezza ed esprimo la piena solidarietà e vicinanza del Consiglio Comunale e mia personale. Non c’è nulla che possa giustificare atti del genere e solo grazie ad un intervento di un nostro concittadino le conseguenze peggiori sono state scongiurate. Aspetto Mario Bruno in Consiglio comunale per ritrovarlo e riprendere insieme la nostra attività”, cosi il presidente del Consiglio Comunale Lelle Salvatore.

I capigruppo consiliari dei partiti della maggioranza esprimono solidarietà al Consigliere Mario Bruno, con la nota che si propone per cortese pubblicazione. “Siamo vicini al consigliere Mario Bruno, a cui auguriamo una veloce guarigione, e alla sua famiglia.In queste situazioni la dialettica politica fa un necessario passo indietro, perché niente può intromettersi nella necessaria solidarietà e vicinanza umana.

La violenza, che condanniamo in ogni forma e in ogni situazione, è tanto più insopportabile quando indirizzata verso donne e uomini che si impegnano in prima persona per la propria comunità. Alghero e i suoi cittadini, anche stavolta come altre volte nel passato, hanno saputo dimostrarsi però uniti e pronti ad intervenire per evitare che la violenza prevalesse, stringendosi uniti in difesa delle vittime di violenza.

Un ringraziamento sentito va al concittadino Pablo Ogert, che con il suo coraggio e il suo esempio ci ha ricordato l’importanza di intervenire in prima persona contro violenza e soprusi. Per questo motivo proponiamo un encomio, come gesto di riconoscenza da parte della comunità, dell’Amministrazione e della Politica, per premiare gli esempi migliori”.