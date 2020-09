Sinistra contro maggioranza, silenti e niente commissioni

ALGHERO – “Solo 3 dei capigruppo di maggioranza si avventurano in una difesa del loro sindaco e basterebbe questo per chiudere il comunicato, ma è giusto anche osservare che la maturità politica dei pochi firmatari del documento è tale da non andare oltre i soliti slogan e il solito mantra: avete perso, state a cuccia”. Cosi i gruppi di Centro Sinistra – Futuro Comune, X Alghero, Sinistra in Comune e PD – in risposta al comunicato dei consiglieri Pulina, Muroni e Trova.

“Loro i cui interventi si contano sulle dita di una mano, che non contribuiscono ad alcun dibattito in aula, che in alcuni casi non convocano nemmeno le commissioni che presiedono, invocano un’opposizione seria e credibile. Eppure basterebbe guardare le registrazioni del consiglio per osservare la serietà e i contenuti proposti dai consiglieri di opposizione e viceversa il mutismo di chi scrive o firma certi documenti. Chiediamo noi piuttosto un atteggiamento maturo. Si inizi ad amministrare realmente (sarebbe ora dopo un anno e mezzo di mandato) e si dimostri capacità nel dialogo e nel confronto politico, iniziando a riconoscere e rispettare anche chi ha un ruolo diverso, all’opposizione, ma altrettanto carico di dignità costituzionale”.

Nella foto Pietro Sartore