Senato Sardegna, Conte candidato? Voto nazionale

ALGHERO – Anche se mancano ancora alcuni mesi, le “supplettive” per il posto in Senato che spetta al Nord Sardegna stanno diventando un caso nazionale. Infatti, oggi, il quotidiano La Repubblica ha reso noto che il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte potrebbe essere candidato per queste consultazioni che si dovranno fare entro l’8 Novembre 2020.

Dopo la scomparsa di Vittoria Bogo Deledda, eletta con il MoVimento 5 Stelle, si è liberato un posto per Palazzo Madama, per questo si sono rese necessarie delle elezioni cosi dette “supplettive”. Solitamente passano quasi in sordina o meglio hanno una rilevanza del tutto (o quasi) locale, ma vista la condizione che si sta vivendo e la possibilità che sia in lizza il Premier, danno una rilevanza nazionale a questo voto.

Conte, non essendo eletto, non ha alcun diritto di sedere in Parlamento e, infatti, per alcuni questo sarebbe il classico “paracadute” atto a salvarlo qualora (come potrebbe essere) si crei un altro governo con una guida differente. Potrebbe essere candidato coi 5 Stelle o col Pd (meno probabile).Ciò accende la sfida che vedrà chiamati alle urne i residenti del Nord Sardegna e parte del Nuorese. Alghero, Sassari e Olbia compresi. Dunque una sfida che accende la politica e che arriverà a poche settimane dalle amministrative (a meno che non venga addirittura accorpata ad esse). Insomma, fine estate e inizio autunno si preannunciano molto caldi.

Nella foto il premier Conte

S.I.