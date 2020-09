“Senato, Centrodestra +7%, Sinistra fa tenerezza”

ALGHERO – La solerte comunicazione del Centrosinistra, in questo caso sull’esito del voto, fa muovere le acque politiche cittadine, forse, troppo chete rispetto a quanto invece dovrebbero. Ed è cosi che si registra il commento sui sociale dell’assessore Emiliano Piras (Noi con Alghero), da sempre, esponente di Centrodestra. “Leggo con grande simpatia e tenerezza il comunicato del centro sinistra algherese che fa l’analisi del voto delle suppletive al Senato. Io fossi in loro avrei provato a farmi un esame di coscienza interno dopo la sconfitta, invece che provare a scaricare le proprie frustrazioni verso chi invece ha vinto un collegio scalzando e, questo si, ribaltando, ciò che le urne delle elezioni politiche del 2018 avevano decretato”.

“Mi meraviglia altresì che non sappiano fare nemmeno un distinguo tra le motivazioni che spingono i cittadini al voto nelle elezioni politiche rispetto a quello delle amministrative, legato chiaramente più alla fiducia verso le persone che a quella sui partiti; e a tal riguardo non più di 12 mesi fa credo che i cittadini proprio a loro abbiano dato un segnale chiaro con una sonora bocciatura. Tornando all’analisi del voto delle suppletive a me sembra chiaro invece che nel 2018 il M5S avesse il 42% , il PD unito alla sinistra circa il 22% e il CDX circa il 32% nel collegio; oggi invece sommando i voti le sinistre e i 5S perdono circa 7 punti e il CDX aumenta del 7%, poi si sa che ognuno può dire quello che vuole, ma i numeri non mentono mai…quindi, se questa è l’opposizione ad Alghero, lunghissima vita a loro”.

Nella foto l’assessore Piras