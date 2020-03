Scontro su gestione virus, Bruno replica

ALGHERO – “I capigruppo di maggioranza mi chiedono perché non sto in silenzio come gli altri ex sindaci, sarà perché, a differenza loro, sono ancora consigliere comunale? “, commenta così le repliche di queste ore da parte del Centrodestra alle critiche avanzate dall’Opposizione riguardo la grave crisi sanitaria ed economica. E ancora. “Sarà perché raccolgo il grido d’allarme che mi giunge quotidianamente dall’ospedale? Sarà perché mi giunge notizia della imminente chiusura di un reparto dell’ospedale, perché medici e infermieri sono risultati positivi? Sarà perché non si mette il bavaglio alla opposizione come si è fatto col sistema sanitario e si accettano consigli e collaborazione, con umiltà? Provate a pensarci”.