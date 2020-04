Scontro in Fdi, Di Gangi chiede scusa a Pintus

ALGHERO – “Con la presente nota intervengo in qualità di coordinatore del circolo di Fratelli d’Italia “Azione Alghero” per significare il mio rammarico per l’increscioso errore in cui il circolo stesso è incorso mediante la pubblicazione di una nota stampa inerente vicende interne al partito e relative alla tensione tra i due circoli cittadini .

In tale nota, il cui testo definitivo inviato ai media è difforme da quello concordato prima che con gli altri iscritti, con lo scrivente, viene inopportunamente tirato in ballo l’esponente politico cittadino di una atro partito che nulla ha che vedere con le vicende inerenti i due circoli algheresi di Fratelli d’Italia dalle quale è ovviamente totalmente estraneo.

Chi aveva il compito di trasmettere tale nota in mia vece, in quanto impegnato a partecipare ai lavori di una commissione consiliare, ha, ritenuto autonomamente e senza alcun mio avallo, di modificare il testo precedentemente licenziato inserendo il riferimento al sig. Pintus.

Mi rendo conto che chiudere il cancello dopo che i buoi sono scappati serva a poco, e nonostante tale “incidente” sia nato solo dalla decisione di un singolo che di sua iniziativa, impropriamente e senza averne alcun titolo è intervenuto sul documento modificandolo, poiché però la responsabilità politica del circolo è in capo a me, con la presente intendo rivolgere pubblicamente a mio nome e a nome di tutto il circolo che rappresento, le più sentite scuse, riaffermando la piena stima e il massimo rispetto nei confronti del sig. Pintus, del partito nel quale milita, dei suoi iscritti e dei suoi simpatizzanti. Si precisa che tale nota verrà inviata agli stessi media utilizzati per diffondere la precedente”.

Marco Di Gangi, segretario Azione Alghero e assessore al Turismo