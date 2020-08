Sassari, Fdi: troppi problemi nella viabilità

SASSARI – “Problemi di circolazione in città per i grossi mezzi, soprattutto per le autobotti dei Vigili del Fuoco. In alcune vie cittadine infatti, le fronde degli alberi basse, il parcheggio selvaggio, o quello nei due lati della carreggiata, rendono arduo, se non impossibile il transito dei mezzi di grosse dimensioni, specialmente in caso di emergenza”. Cosi Pietro Pedoni, Responsabile della Comunicazione, Fratelli d’Italia Sassari, Audax

“Via Marsiglia nel tratto tra via Cattalochino e via Tempio con il parcheggio sia a “spina di pesce” che perpendicolare al marciapiede e Via Carso con frequenti parcheggi irregolari, sono alcune delle vie dove si sono verificate le situazioni più problematiche. C’è poi il problema dei rami bassi che non agevolano il passaggio di questi automezzi, specialmente in viale Dante e Viale Umberto, due importanti arterie che uniscono la parte bassa e quella alta della città, considerando l’impossibilità di transitare in via Roma, come chiesto da una recente interpellanza in consiglio comunale per evitare danni al basolato”.

“A causa delle fronde basse, una delle segnalazioni, dove potrebbero verificarsi alcune criticità, riguarda la parte alta di viale Trieste, in prossimità dell’incrocio con viale Mameli, dove in caso di emergenza, risulta difficoltoso il passaggio e quindi problematico intervenire in maniera efficace e in piena sicurezza. Si chiede pertanto un intervento da parte degli assessorati competenti, per ripristinare le condizioni di sicurezza nelle vie oggetto di segnalazione e di provvedere, quando possibile, al taglio dei rami bassi e permettere il passaggio in sicurezza dei mezzi alti e pesanti.