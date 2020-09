Sassari, Boboscianel: recitando gli stili

SASSARI – Sabato 12 e domenica 13 settembre nel cortile dell’ex scuola media n 2 l’associazione culturale Boboscianel, diretta da Laura Calvia e Daniele Coni porta in scena la sua upper class di circa 30 allievi con un originalissimo lavoro sugli stili teatrali. “Storia di Norma” è un piccolo corto di 12 minuti circa declinato in 5 stili diversi: realismo, tragedia, melodramma, commedia romantica e grottesco.

Un testo identico quindi che darà l’impressione di vedere 5 spettacoli differenti. Cambieranno le scene, i costumi, le musiche e soprattutto le intenzioni attoriali. Un lavoro complesso, cominciato durante il lookdown sulle piattaforme on line e proseguito a luglio in presenza. Un lavoro che mette in risalto l’attore e la regia teatrale, l’interpretazione e il valore aggiunto di scene e costumi. Insomma un lavoro che getta le basi per un percorso professionistico. Il testo è di Daniele Coni, la regia di BobòScianèl, scene e costumi di Mattia Enna e il disegno luci di Tony Grandi. Per prenotare i biglietti le info sono sulla pag di BobòScianèl.

tel 3400524973