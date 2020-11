Sanità, Marino e Civile: fondi e lavori |video

ALGHERO – “Nonostante le polemiche sciocche di chi, per avere visibilità, è costretto ad attaccarmi, andiamo avanti per rafforzare le strutture ospedaliere algheresi, come non era stato fatto nel passato”. Cosi il Presidente del Consiglio Regionale Michele Pais in relazione alla Sanità locale e agli interventi che si stanno realizzando in queste settimane e che vedono la riqualificazione di alcune aree esterne del Civile e soprattutto la creazione di nuove degenze nel Marino.

“Stiamo recuperando, in pochi mesi, lustri di abbandono programmato. Nuove apparecchiature diagnostiche e lavori di ristrutturazione già deliberati per 10 milioni di euro per gli ospedali Marino e Civile con quest’ultimo che vede recuperata un’area fino ad oggi divenuta quasi una discarica e che invece fungerà da accesso per la Terapia Intensiva e soprattutto verrà aumentat anche il verde e decoro. Segni concreti di attenzione che mancavano da anni. Ora naturalmete serve potenziare il personale. Ma per quello non basta una manovra di bilancio. Ma con l’impegno, quello serio e concreto, i risultati arrivano”

“Ora tutti gli sforzi per affrontare l’emergenza. E anche Alghero farà la sua parte”, e poi chiude “consentitemelo: fa sorridere che chi sino a ieri ha dato prova di non saper fare, consegnandoci una sanità disastrata, oggi insegni. Continuino ad insegnare, noi facciamo”.