Sanità, “Contro Riforma” targata Oppi-Peru

CAGLIARI – E’ scontro sulla Sanità in Regione. C’è un disegno di legge sulla riforma sanitaria alternativo a quello della Giunta, e porta la firma di un partito della maggioranza di centrodestra, Udc-Cambiamo!. Lo ha annunciato negli scorsi giorni il consigliere dello stesso partito, Antonello Peru, in occasione della seduta della commissione Sanità in cui è approdato il riordino varato dalla Giunta.

Una sorta di “Contro Riforma” a firma di due leader dell’attuale maggioranza che di Sanità sono sempre occupati ovvero Peru e Oppi. Si tratta di un testo molto più breve – neanche 10 articoli contro i 47 del ddl Nieddu – che farà a meno, secondo quanto apprende l’Ansa, dell’Ares (Azienda della salute) e probabilmente anche dell’Areus (emergenza-urgenza), le cui funzioni andrebbero in capo alle otto Asl ripristinate con la riforma (Sulcis Iglesiente, Ogliastra, Medio Campidano, Sassari, Oristano, Nuoro, Gallura e Cagliari). In attesa che venga fatta sintesi, restano “sul tavolo” queste due proposte che dimostrano differenti vedute all’interno della Maggioranza che potrebbero portare all’approdo in Aula, addirittura, di due testi da votare.