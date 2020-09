Sanità algherese di nuovo centrale: parla Pais |video

ALGHERO – Come sempre, in questi casi, sarà il tempo ad essere galantuomo. Per adesso, però, tutti gli elementi presenti e resi noti palesano la possibilità che la sanità algherese sia ritornata ad essere protagonista nelle stanze che contano. E questo anche grazie all’azione portata avanti dal presidente del Consiglio Regionale Michele Pais e del Sindaco Mario Conoci. Certo, le critiche e anche i dubbi, anche da porzioni della stessa maggioranza di Centrodestra (nello specifico Forza Italia), non mancano, d’altra parte sono evidenti gli atti che certificano dei chiari indirizzi per i presidi sanitari locali come spiegato ad Algheronews da parte dello stesso leader della Lega Michele Pais.

Nella foto e video il presidente del Consiglio Regionale Pais

S.I.