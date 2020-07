Rete Metropolitana, 3 milioni alla Sogeaal: parla Conoci |video

ALGHERO – La Rete Metropolitana investe sulla promozione del territorio, sulla destagionalizzazione e sul sostegno al nostro Aeroporto. Stamattina nella hall del Riviera del Corallo i Sindaci degli otto comuni della Rete hanno inaugurato il piano di promozione, accoglienza turistica e itinerari del territorio, previsti grazie all’investimento di 3 milioni di euro, programmato con risorse regionali ed attivato concretamente con l’accordo sottoscritto il 20 novembre scorso dalla rete Metropolitana del Nord Sardegna con la Sogeaal.

Presenti oggi gli otto sindaci della rete, con il Direttore Generale di Sogeaal Alberto Perini, sono stati illustrati i risultati del lavoro svolto in questi mesi che ha portato alla realizzazione, all’interno dell’aerostazione, di maxi schermi, poster, pannelli informatici, dei contenuti più suggestivi dei territori trasmessi sul maxi led wall di oltre 60 metri lineari nella main hall dello scalo. “La Rete vuole contribuire alla ripartenza – ha detto Nanni Campus il Sindaco di Sassari e presidente dell’unione degli otto comuni – e con l’iniziativa avviata oggi, che avrà una durata di tre anni, vengono messe in campo tutte le peculiarità dei territori per promuoverle con una visione unitaria”.

Nuova immagine, nuovo sito istituzionale, nuovi canali social, così la Rete Metropolitana cambia passo e si attiva per il territorio, grazie ad un nuovo impulso che ha portato l’ente a dotarsi di una struttura operativa ed efficiente “La rete Metropolitana passa finalmente dalle parole ai fatti – è il commento del Sindaco di Alghero Mario Conoci, vicepresidente della Rete – e oggi abbiamo avviato concretamente la promozione integrata degli otto comuni. La collaborazione fra Rete e Aeroporto unisce la promozione unitaria e integrata del territorio e il sostegno ai trasporti per riportare i vettori e i collegamenti persi negli anni scorsi. Siamo consapevoli che recuperare il tempo perduto richiede impegno e investimenti, ma mai come adesso è necessario investire sul rilancio delle nostre comunità e del nostro sistema economico”.

La promozione del territorio avviene sotto il logo della Rete Metropolitana del Nord Sardegna, che distingue e caratterizza il progetto comunicativo che sarà implementato nel corso dei mesi con nuovi contenuti. Nell’aerostazione, aree arrivi e partenze, i Comuni del Nord Sardegna si promuovono con grafiche coinvolgenti che richiamano l’attenzione dei passeggeri sulle bellezze dei territori, con risalto delle peculiarità architettoniche, ambientali e storiche-identitarie. Le immagini e i percorsi dei territori del Nord Ovest potranno poi essere scaricati via internet e accompagnare i turisti durante tutta la vacanza e anche oltre, fornendo indicazioni e mantenendo sempre vivo e attrattivo il collegamento con la Sardegna.