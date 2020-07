Oltre il Ppr, legge attesa: non si perda altro tempo |video

ALGHERO – Si apre una settimana cruciale per la Regione e in particolare per la maggioranza di Centrodestra Sardista. Approdano in Aula provvedimenti importanti come la reinterpretazione del Ppr e il sostegno alle imprese a seguito del Covid e dell’attuale devastante crisi economica. Provvedimenti che vedono in prima linea esponenti e partiti come l’onorevole Piero Maieli e il Psd’Az. Ancora più nello specifico visto il suo ruolo di presidente della commissione delle attività produttive. Certo il Ppr è materia urbanistica, ma i suoi rifletti (fino ad oggi negativi) riguardano tutti i settori a partire da quelli economici. Dopo lo scontro in Consiglio della scorsa settimana, con la Sinistra e 5 Stelle che fanno le barricate, c’è il ritorno del provvedimento che, visto anche lo sblocco della “4 Corsie” tra Alghero e Sassari, è fondamentale per questo territorio. Ne abbiamo parlato con l’esponente sardista Maieli a margine dell’incontro sull’agricoltura alla Butterfly House.