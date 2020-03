Regione, il calendario delle Commissioni

CAGLIARI – Il calendario di lavoro della commissioni sarà aperto oggi alle 16.00 dalla commissione Autonomia, presieduta da Pierluigi Saiu (Lega). All’ordine del giorno il DL 101 (norme di semplificazione, razionalizzazione e distinzione della funzioni di direzione politica ed amministrativa di enti, agenzie, istituti ed aziende della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti in ambito regionale), e tre Proposte di legge: la n. 32 (misure urgenti per il reclutamento di personale nell’agenzia Forestas), la n.65 (sostituzione del turn over del personale dipendente dell’agenzia Forestas) e n.50 (riforma e disciplina dei servizi di polizia locale). Se necessario, i lavori proseguiranno nella giornata di mercoledì 4 marzo. Sempre martedì ma alle 9.30 la commissione Speciale per il riconoscimento dell’Insularità, presieduta da Michele Cossa (Riformatori) ascolterà le relazioni dei docenti universitari Paolo Fois e Vanni Lobrano dell’Isprom (Istituto di studi e programmi per il Mediterraneo).

Inoltre, ancora martedì ma alle 16.00 la commissione Attività produttive presieduta da Piero Maieli (Psd’Az) inizierà i suoi lavori con la discussione della Proposta di legge n.91 (Modifiche alla legge regionale 11/15 in materia di agriturismo, ittiturismo, pesca turismo, fattoria didattica e sociale) col contributo, in audizione, del commissario straordinario dell’agenzia Laore e delle associazioni agricole di categoria. All’esame, anche il Testo unificato istitutivo del Reddito energetico regionale. Per il giorno successivo, mercoledì, è prevista alle 10.30 l’audizione del presidente di Anbi Sardegna in rappresentanza dei Consorzi di bonifica. Mercoledì alle 10.00 si riunirà la commissione Sanità, presieduta da Domenico Gallus (Udc-Cambiamo) per ascoltare l’assessore della Sanità Mario Nieddu sul Dl 112 (Riforma del sistema sanitario regionale).

Giovedì alle 10.00 la seduta della commissione Governo del territorio presieduta da Giuseppe Talanas (forza Italia) sarà aperta da una audizione dell’assessore dell’urbanistica Quirico Sanna che riferirà sui contenuti del DL 108 (disposizioni per il riuso, la riqualificazione ed il recupero del patrimonio edilizio ed altre norme in materia di governo del territorio). In parte sullo stesso argomento, figurano all’ordine del giorno della commissione la Proposte di legge n. 55 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 8/15 e 26/17 in materia edilizia, urbanistica e paesaggistica), 59 (modifiche alle leggi regionali 8/15 e 26/17 in materia edilizia, urbanistica e paesaggistica) e 76 (Norme per il miglioramento del patrimonio edilizio esistente). Ancora giovedì ma alle 11.00 sarà la volta della commissione Pubblica istruzione e Lavoro presieduta da Alfonso Marras (Riformatori) che sentirà i responsabili sindacali dei precari della scuola per poi procedere all’esame del documento di programmazione del Corecom Sardegna per l’anno 2020, illustrato dallo stesso Corecom.