Regione, calendario commissioni

CAGLIARI – Riprendono domani, martedì 4 agosto, i lavori delle commissioni permanenti del Consiglio regionale. La Prima Commissione (Autonomia e ordinamento regionale) presieduta dall’on. Pierluigi Saiu (Lega), si riunirà alle 10,00. All’ordine del giorno il testo unificato sulla riforma degli Enti locali. Nel pomeriggio, alle 15.30 si riunirà invece la Quinta Commissione(Attività Produttive), presieduta dall’on. Piero Maieli (Psd’Az). In programma l’esame di alcuni proposte di legge in materia di turismo e sulla protezione della fauna selvatica. Il parlamentino sentirà in audizione l’assessore al Turismo Gianni Chessa sulla proposta di legge n.154 (Giagoni e più) “Modifiche all’articolo 2 della legge regionale n. 7 del 1955 in materia di promozione turistica multimediale”.

I lavori della Commissione proseguiranno mercoledì 5 agosto alle 10,30 con l’audizione dell’assessore all’Agricoltura, Gabriella Murgia sul parere n.53 per le modifiche alla legge n.11 del 2015 (Nuovo elenco spezie e ingredienti di provenienza extra-regionale impiegabili nelle lavorazioni e nelle trasformazioni dei prodotti propri e dei prodotti primari regionali nell’agriturismo e nell’ittiturismo