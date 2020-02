Referendum, Comune di Sassari pronto

SASSARI – Sul sito www.comune.sassari.it è riservata una sezione a tutte le informazioni, quotidianamente aggiornate, sul referendum che si terrà il 29 marzo. Sono già pubblicati il modulo per chi, con gravi infermità e nei casi previsti dalla normativa, può richiedere di votare nel proprio domicilio e quello per gli iscritti in Italia all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire) che rientrano a Sassari in occasione del voto.