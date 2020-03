Rai Uno, Linea Verde: Voglio andare ad Alghero…

ALGHERO – Linea Verde ritorna in Sardegna. “Voglio andare ad Alghero… in compagnia di uno straniero” cantava Giuni Russo negli anni ’80 e quella voglia di visitare una delle più affascinanti città della Sardegna è venuta anche a Linea Verde che Domenica 15 Marzo su Rai uno alle 12:20 vi farà conoscere il territorio che circonda la città: dalle magnifiche grotte di Nettuno al Parco naturale di Porto Conte dagli allevamenti di pecore sarde a quello delle api… un salto al mercato del pesce per cucinare una paella sardo-catalana… E poi c’è il famoso straniero…Potrebbe essere il celebre autore de Il Piccolo Principe? Scopritelo insieme a Ingrid Beppe e Peppone!