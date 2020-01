Proporzionale Sarda, incontro ad Alghero

ALGHERO – “Prosegue il giro di presentazioni della Proporzionale Sarda, la legge elettorale del popolo sardo”. Cosi il comitato per la Proporzionale Sarda organismo nato per modificare la legge elettorale. “La Proporzionale Sarda è una proposta di iniziativa popolare che si propone di fare approvare una nuova legge elettorale regionale, con diverse misure volte a dare un’equa rappresentanza a tutti i territori, a tutte le forze politiche e a entrambi i generi”.

“L’iniziativa mira a raccogliere le 10mila firme necessarie per presentare al Consiglio Regionale la proposta e sostituire l’attuale legge elettorale, da tutti considerata la più antidemocratica d’Europa. Venerdì 31 gennaio, saremo ad Alghero nella sede di Sinistra in Comune, in via Rockfeller 65, alle ore 18:30. Sarà un’occasione per confrontarci e discutere dell’unica proposta capace di riportare la democrazia in Sardegna”.