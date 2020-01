Posidonia, gestione e litorali: incontro della Lega

ALGHERO – Posidonia: prospettive di gestione, rifiuto da smaltire o risorsa da valorizzare. Già nel titolo, da considerare con finalità perfino provocatorie, si percepisce la volontà della Lega di affrontare una volta per tutte il tema nell’ottica di tutelare l’ambiente esistente, ma di rendere fruibili i litorali e sopratutto riutilizzare la risorsa posidonia. Oggi esistono diverse metodi e attività per il riuso di quelle che volgarmente vengono anche chiamate “alghe”.

E vista la massiccia presenza ad Alghero di questo materiale, è arrivato il momento che nascono delle aziende in loco, magari correlate col sistema industriale e artigiano esistente, per mettere a reddito questa importante risorsa. Da questo deriva anche, come detto, la necessità, vista come priorità dalle Amministrazioni di Centrodestra Sardista Solinas e Conoci, di rendere fruibili i litorali il maggior numero di mesi possibile. Da Aprile e ad Ottobre, almeno. Questo per implementare, com’è evidente, l’industria turistica. “Ne parleremo all’incontro dibattito che si terrà Lunedì 13, alle ore 16.30 all’hotel Catalunya ad Alghero – fa sapere il Presidente Pais – parteciperanno esperti della materia, rappresentati delle categorie produttive e quanti, per conoscenza e professione, possono dare un contributo al dibattito. Un argomento molto sentito ad Alghero e in tutto il Territorio”.