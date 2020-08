Porto Torres, il Psd’Az ritrova unità e la via maestra

PORTO TORRES – “In politica la diversità di opinioni è un Valore da salvaguardare, soprattutto quando da posizioni diverse si raggiungono obbiettivi comuni. Il senso di responsabilità dei Sardisti di Porto Torres ha portato a privilegiare l’interesse del Partito e della città a quello personale. A tal fine si è trovato l’accordo per marciare uniti nel perseguire l’obiettivo di dare a Porto Torres un nuovo governo che traccia le linee programmatiche per un nuovo modello di sviluppo che ci permetterà di mettere a reddito le immense ricchezze del nostro territorio”. Cosi le tre sezioni del Partito Sardo d’Azione a Porto Torres che ritrovano una strada comune verso le elezioni amministrative del 20 e 21 settembre.

“Gli iscritti ed i simpatizzanti delle tre sezioni del PSD’Az di Porto Torres, A. Simon Mossa, Europa dei Popoli, e la costituenda Azione Sardista, dopo un confronto costruttivo e leale, hanno tracciato una linea comune per il proseguo dell’attività politica in città e per presentarsi unite nella sfida elettorale per il rinnovo del Consiglio Comunale Turritano. Sfida elettorale che vedrà il Partito Sardo d’Azione grande protagonista”

“Alla presenza di oltre 150 persone, lunedì sera gli iscritti alle sezioni cittadine hanno ribadito il pieno e completo riconoscimento nella linea politica tracciata dal Presidente Christian Solinas nell’ultimo Consiglio Nazionale: la creazione di una grande coalizione Sardista, Civica e di Centrodestra, che apra consapevolmente le braccia a tutte quelle forze espressione della Società civile, dell’associazionismo, del Sardismo, dell’Autonomismo, che in Città operano e si impegnano quotidianamente”.

“In questo quadro il PSD’Az darà il suo fondamentale contributo di idee, progettualità, capacità e competenze politiche ed amministrative, mettendo a disposizione della città le Donne e gli Uomini sardisti che uniscono, da sempre, l’ ESPERIENZA al RINNOVAMENTO. A breve verrà convocata l’ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI al Partito che avrà il compito di indirizzare ed approvare le linee programmatiche ed elettorali in vista dell’imminente competizione elettorale. In quell’ occasione il Partito rinnoverà le cariche dirigenziali per presentarsi alla Città unito e coeso nei progetti e negli intendimenti, con l’ambizione di divenirne il primo Partito in termini di consenso elettorale”.

“La città di Porto Torres ha la necessità di lasciarsi alle spalle cinque anni di immobilismo politico, che hanno creato uno scollamento tra le Istituzioni regionali e i cittadini. E’ arrivato il momento di mettere Porto Torres al centro della politica regionale, con le sue innumerevoli risorse (ambientali, archeologiche,turistiche, infrastrutturali, industriali ed energetiche. Ed abbiamo una grande opportunità da cogliere: sfruttare il momento storico, che vede alla Guida della Regione Sardegna un Presidente Sardista, per porre Porto Torres ed i suoi cittadini al centro dell’attenzione politica”.

“Le chiavi dello sviluppo del nord-ovest della Sardegna sono a PortoTorres .L’impegno dei sardisti è quello di far uscire la nostra Città dall’isolamento politico nella quale è stata relegata in questi cinque anni. Porto Torres è una grande città con una grande storia, con tutti i requisiti per ritornare ad occupare il ruolo di prestigio politico che gli compete nel quadro politico regionale”.

Nella foto un incontro del Psd’Az

