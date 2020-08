Ponte Serra, 230mila euro dalla Regione

ALGHERO – “La Giunta regionale, con la delibera 41/22 del 7 agosto, ha stanziato 230mila euro per i lavori di messa in sicurezza del Ponte Serra”. Lo annuncia il Presidente del Consiglio regionale Michele Pais. “Ringrazio la Giunta regionale guidata dal Presidente Christian Solinas e l’assessore regionale ai Lavori pubblici Roberto Frongia per la sensibilità concreta nei confronti di un problema che si protrae dal 2015 e, dal maggio 2019, con la chiusura Ponte, costringeva a forti disagi di abitanti algheresi delle zone di Mamuntanas e Tanca Farrà”.

“Il finanziamento di 230mila euro da parte della Regione – prosegue Pais – permetterà l’ultimazione dei lavori di messa in sicurezza del Ponte Serra che, grazie all’intervento dell’Amministrazione comunale di Alghero e del Sindaco Mario Conoci, nel gennaio scorso era stato oggetto di primi interventi con il livellamento del manto stradale e con l’avvio dell’affidamento per i lavori di sistemazione dei tiranti si sostegno”.

“I residenti dell’agro non saranno più soggetti ai disagi quotidiani di dover percorrere strade alternative che collegano con la città – conclude il Presidente Pais – e anche questo impegno è stato mantenuto grazie all’azione sinergica del Sindaco di Alghero e da una Regione attenta alla risoluzione dei problemi di tutti i cittadini sardi”.

Nella foto il presidente Pais

S.I.