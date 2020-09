Per la Sinistra Conoci fa deflagrare il Centrodestra

ALGHERO – “Lunga vita al sindaco Conoci. Le suppletive del senato dopo poco più di un anno di sua amministrazione vedono un drastico crollo di voti per il centrodestra algherese. Nelle comunali del 2019 le liste di cdx presero il 57% delle preferenze (mentre Conoci raggiunse il 53%)”. Cosi il Centrosinistra algherese riguardo l’esito del voto per l’elezione di un Senatore a Palazzo Madama, voto che ha premiato Carlo Doria della Lega-Psd’Az e dunque del Centrodestra Sardista.

“Dopo solo 15 mesi di amministrazione Conoci il cdx è, però, costretto a una drastica cura dimagrante con la perdita di addirittura quasi 15 punti percentuali. Queste elezioni consegnano, dunque, due indicazioni importanti. La prima è che se tutta l’area al governo del Paese si fosse presentata unita sarebbe risultata ampia maggioranza e per questo anche in città bisogna lavorare in questa direzione per cercare di unire. La seconda è che il fattore Conoci è deflagrante per il centrodestra e pertanto bisogna sperare che resti ancora sindaco. Con più di 10 punti in meno ogni anno, riuscirà da solo a distruggere il centrodestra”