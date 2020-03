Parco di Porto Conte a Linea Verde (Rai Uno)

ALGHERO – Sarà una puntata tutta dedicata al Parco naturale regionale di Porto Conte e alla città di Alghero quella della nota trasmissione domenicale Linea verde in onda domani domenica 15 marzo alle 12,20 su Raiuno. I conduttori Ingrid Muccitelli e Beppe Convertini faranno tappa nell’area protetta algherese per raccontare la filiera cerealicola a km 0 messa a punto dal Parco in collaborazione con il molino Riu , il Panificio Cherchi e un gruppo di 15 agricoltori della Nurra che hanno scommesso nel recupero di una varietà di grano sardo il “Karalis” andato quasi perduta.

Si parlerà anche, grazie alla filiera cerealicola del Parco, del recupero di un pane tradizionale algherese il “Pà pugnat”. I due conduttori dialogheranno poi sui valori naturali del Parco regionale di Porto Conte e dell ‘Area marina protetta Capo Caccia -isola Piana con una guida Ambientale escursionistica nello straordinario palcoscenico a picco sul mare di Cala Barca tra piante endemiche e i tipici profumi della macchia mediterranea. Spazio inoltre alla storia con una simpatica tappa di rievocazione storica a Torre Nuova dove si parlerà dello scrittore aviatore Antoine Saint Exupery.

In città Linea verde racconterà di artigianato orafo in una bottega del centro storico e con un noto chef cucinerà un piatto della tradizione algherese. Tappa anche all’Agriturismo Sa Mandra e in una nota azienda zootecnica che opera nell agro algherese nell allevamento di bovini. Un particolare ringraziamento alle aziende certificate con il marchio di qualità del Parco di Porto Conte che hanno accettato di raccontarsi e raccontare il territorio.