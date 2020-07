Panificio Cherchi e Al Forno da Sella&Mosca

ALGHERO – La stagione estiva è ripartita e continuano gli eventi in cantina! Giovedì 23 luglio, a partire dalle 19:30, degustazione di pane tipico e tradizionale in abbinamento a tre calici di vino (Alghero Torbato Brut, Cala Reale e Mustazzo), salumi e formaggi. L’evento si svolge in collaborazione con il Panificio Cherchi e con Al Forno di Fabrizio Carboni, due aziende che fanno parte del progetto culturale ed enogastronomico Menjalguer.

La serata, soprattutto nel rispetto delle vigenti normative, avrà posti limitati (massimo 40 persone) e per la prenotazione è necessario chiamare al numero 079/7000266 entro la mattina di giovedì 23 luglio. Il costo della serata è di 25€