P.Torres, Bassu si smarca e sostiene Pantaleo

ALGHERO – “Apprendo con stupore che la Coalizione civica identitaria con cui mi sono presentato alle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale di Porto Torres ha dichiarato oggi pieno appoggio al candidato Sindaco Massimo Mulas in vista del ballottaggio”. Cosi Michele Bassu, Consigliere comunale neoeletto nel Comune di Porto Torres.

“Lo stupore deriva prima di tutto dal non aver personalmente preso parte, da consigliere neoeletto, a incontri in cui si è discussa una decisione di questo tipo. I miei solleciti ad avviare primariamente una adeguata analisi del voto e valutare senza pregiudizi le proposte nelle due parti in lizza sono evidentemente caduti nel vuoto. A giochi fatti non vedo la scelta fatta rappresentativa del mio pensiero che invece ritengo più affine alla idea di città presentata da Alessandro Pantaleo. Pertanto, con grande rammarico, prendo convintamente le distanze da questo accordo ma anche dal metodo utilizzato per raggiungerlo e comunicarlo