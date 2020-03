Olbia, novità in Giunta e Consiglio

OLBIA – «Con gli atti dei giorni scorsi, abbiamo ricostituito per intero la giunta comunale nell’ottica di perseguire livelli sempre migliori di governo della città. Valerio Spano è adesso assessore con delega alla Polizia Locale e alla Protezione Civile, mentre Michele Fiori è vicesindaco. Questo dà la possibilità ad Ugo Cantelli, un giovane da sempre attivo politicamente, di poter svolgere l’attività di consigliere comunale». Così si esprime il sindaco Settimo Nizzi in merito ai decreti del 5 marzo scorso.

L’organo esecutivo del Comune giunge così ad essere composto da 7 unità ed aggiunge la delega a vicesindaco all’assessore al bilancio, vacante dallo scorso anno, a seguito della nomina di Angelo Cocciu come consigliere regionale. «Questo nuovo assetto darà un impulso ancora maggiore all’attività amministrativa. Il nostro impegno è massimo e lo sarà fino alla fine del mandato, ed è volto a raggiungere i migliori risultati per la nostra città e per i nostri concittadini».