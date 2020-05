Nizzi riapre tutte le attività e negozi

OLBIA – Il sindaco Nizzi ha deciso di far riaprire i negozi. Con un indice di contagio sotto lo 0,5%, cone del resto ha anche Alghero, Olbia può allentare la morsa e riprendere la vita a piccoli passi delle attività. Come già annunciato Olbia riapre tutti i negozi per i servizi alla persona, sulla base dell’ordinanza del governatore Christian Solinas. Da lunedì 11 maggio il sindaco, Settimo Nizzi, ha deciso di autorizzare le aperture di tutte le attività commerciali, compresi parrucchieri, estetisti enegozi di abbigliamento, calzature e gioiellerie.

Nel pomeriggio il sindaco spiegherà i motivi della sua scelta, presa in linea con l’ordinanza del presidente della Regione. Il provvedimento firmato da Solinas, infatti, prevede che se l’indice Rt sia uguale o minore di 0,5, il sindaco può autorizzare prima del 17 maggio alcune riaperture anticipate rispetto al dpcm.