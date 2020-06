Nasce Musciora: tradizione, innovazione e bontà |video

ALGHERO – Anche le crisi possono rappresentare delle opportunità. Non sempre è cosi, ma di sicuro lo è per chi come Danilo Delrio in uno dei momenti più difficili di sempre ha deciso, con un gruppo affiatato di collaboratori, pure amici, di aprire un nuovo ristorante. Detta così potrebbe sembrare un fatto piuttosto normale, ma, oltre la scelta coraggiosa, c’è alla base la volontà di riportare in auge la cucina tipica locale e questo con l’utilizzo di prodotti a km 0 o anche meno.

Infatti grazie alla collaborazione, già fattiva con importanti realtà del territorio come Al Forno, Panificio Cherchi, L’Orto sotto casa e altre aziende, rafforzata dal progetto MenjAlguer, di cui anche Musciora fa parte e che oramai sta diventando sempre più una realtà nella promozione e comunicazione delle eccellenze locali, la nuova attività di Danilo Delrio parte già con “una marcia in più”. Se c’è una cosa che la pandemia ha rafforzato nelle persone è la volontà di ritornare ai valori dei prodotti locali e non solo. Probabilmente, e si spera, alla qualità in generale delle cose. Ed è per questo che l’offerta deve essere più alta, altrimenti si perde l’appeal con il pubblico.

I ragazzi e ragazze di Musciora, seppur giovani, ma forgiati da diverse esperienze nel settore, sanno bene queste cose ed è per questo che il locale di via Mazzini 59 un luogo è reso ancora più bello e accogliente dal design che, anch’esso, come i piatti del menù, è un mix perfetto di tradizione e innovazione. Della nascente attività, già aperta al pubblico da mercoledi, ci ha parlato proprio Danilo Delrio, tra l’altro figlio d’arte ovvero del cuoco algherese Tonino Delrio che ha reso il Corallo uno dei riferimenti delle ristorazione locale.

Nella foto e video Danilo Delrio

S.I.