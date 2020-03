Monte Agnese, stop alla storica perdita d’acqua

ALGHERO – I lavori della Commissione consiliare V° svoltasi il 6 marzo hanno riguardato diversi temi inerenti il servizio idrico. Uno di questi, la definitiva soluzione della perdita idrica in zona Monte Agnese, nella zona denominata “Salto don Peppino”, è stato finalmente risolto grazie alle sollecitazioni fatte nei confronti di Abbanoa da parte del presidente della Commissione Christian Mulas.

La perdita che da anni interessava la zone con cospicui sversamenti di acqua potabile, causando le proteste dei residenti, è in via di riparazione proprio in questi giorni. Altro argomento affrontato dalla commissione, alla presenza dell’Assessore alle Manutenzioni Antonello Peru, la necessità di una mappatura aggiornata della rete fognaria, e la situazione degli slacci per morosità, nei confronti dei quali il Presidente Mulas ha evidenziato la necessità di un rinvio delle procedure al termine dell’emergenza.

Nella foto Christian Mulas, presidente della V Commissione