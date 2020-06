Menjalguer, eccellenze “street food” tra Parco e Città

ALGHERO – Grande successo, ieri, per Menjalguer. Nel centro storico di Alghero, all’inizio di via Mazzini, grazie Al Forno, bottega di eccellenze e punto di riferimento proprio del progetto di promozione, comunicazione e valorizzazione dei prodotti locali ideato dal giornalista e operatore culturale Stefano Idili, e grazie anche alle attività confinanti come Trico e Bar in Centro, è stato possibile dar vita ad un lungo aperitivo che ha riportato la convivialità, quasi dimenticata dopo il difficile lockdown. Oltre la boutique Al Forno sul posto, con una caratteristica esposizione tra classico e moderno, una motocarrozzella trasformata in mini-banco del mercato con gli ottimi prodotti de L’Orto sotto casa di via Degli Orti ad Alghero.

Sui tavoli alcune bottiglie di vino fresco locale e soprattutto l’esordio del crostino e della focaccina di Menjalguer nati dalle sapienti mani di Danilo Delrio (Ristorante Musciora) e Antonio Masia (Panicifio Cherchi), entrambi colonne di Menjalguer. Creazioni semplici ma prelibate che hanno trovato il favore del pubblico: Olio Sartore, Mozzarelle di Fauro, pomodorini e basilico del nostro “Orto sotto casa”. Grande partecipazione e curiosità delle persone che hanno chiesto delucidazioni sul progetto e soprattutto hanno voluto conoscere le eccellenti produzioni vendute Al Forno.

Il Sindaco Mario Conoci con gli assessori Montis, Piras, Caria, Di Gangi e Vaccaro hanno espresso favore per tale iniziativa e soddisfazione per la volontà dell’associazione Orion guidata da Elena Bilardi, alla base di tale progetto, di creare nuovi spazi e format per valorizzare e, per essere chiari, fare economia di sistema con tali eccellenze. Presenti anche i consiglieri comunali Di Nolfo, Sartore, Ferrara, l’ex-presidente del Parco Sasso, il rappresentante del Centro Studi Sardegna Nord Ovest e imprenditore Chessa. Grande interesse e palese sostegno e favore da parte del direttore del Parco di Porto Conte Mariano Mariani, che ha anticipato qualche passaggio su future iniziative connesse con quanto avviato da Menjalguer. Del resto i prodotti utilizzati provengono quasi tutti dai terreni all’interno dell’area di riserva terrestre a partire dallo straordinario pane lavorato e riadattato secondo l’importante tradizione algherese dal nostro panificatore Antonio Masia.

Pur non presente per alcuni impegni personali, anche il presidente del Parco Raimondo Tilloca ha espresso grande vicinanza e sostegno al progetto. Insomma, oltre le istituzioni, ciò che ha dato il valore aggiunto all’iniziativa è stato il gradimento del pubblico e soprattutto vedere tante persone acquistare in orari non conformi i prodotti della nostra terra. Una vera esperienza di “street food” sano e a km 0, anche questo è Menjalguer e lo sarà sempre di più.

Nelle foto alcune immagini di ieri e lo staff di Menjalguer

S.I.