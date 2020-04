“L’Orto per tutti” presto alla Butterfly House

ALGHERO – Butterfly House Sardegna, cogliendo l’occasione di fare gli auguri a tutti di Buona Pasqua, informa che la sua offerta continua a crescere. “A seguito della fruttuosa conferenza stampa e incontro di fine febbraio, ora il “Parco delle Farfalle” diventa anche “L’orto per tutti”. Dopo aver suggellato la compartecipazione dei giovani di “Fridays for future”, la definizione della collaborazione tra realtà del territorio del Nord-Ovest insieme al Parco di Porto Conte e ai comuni di Alghero e Olmedo, grazie alla presenza dei vertici Istituzionali, l’accordo di grande valenza strategica con Grimaldi Lines, la struttura green per eccellenza cresce ancora”, questo fanno sapere dalla struttura ricettiva e naturalistica.

“Nasce un’orto botanico didattico allestito all’interno dell’area fruibile da coloro che si recano nella Butterfly House. Due mila metri quadri di coltivazioni ortivore disponibili e liberi per tutti. Ognuno potrà raccogliere frutta e verdura direttamente dai campi e gustarla in loco oppure farla preparare dai cuochi presenti. Tutto questo a fronte di un’offerta utile a contribuire ad ampliare le coltivazioni biologiche che sono seguite da vicino da specialisti e agronomi. Insomma per un giorno, chi vorrà, potrà trasformarsi in una sorta di contadino e gustare nell’immediatezza i prodotti raccolti, magari facendosi preparare, dai cuochi presenti, un insalata o qualche prelibata pizza. Dunque, raccogli, contribuisci, prepara e mangia. Senza dimenticare la splendida e unica biosfera tropicale con le meravigliose farfalle, l’accogliente e moderna struttura ricettiva, le rilassanti spa e la rinfrescante grande piscina”.

“Tutto in pochi minuti, immersi nella natura e all’aria aperta, a pochi chilometri da Alghero, all’ingresso di Olmedo e di fatto nelle vicinanze dell’Aeroporto e non distanti dal Porto di Porto Torre e dal capoluogo Sassari. In conclusione, vi auguriamo ancora Buona Pasqua e, nonostante il difficile periodo, resistiamo ancora pronti a ripartire più forti e più green“.