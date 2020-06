Lega, Lorenzoni nuovo coordinatore provinciale

CASTELSARDO – Angelo Lorenzoni, 56 anni, commerciante di Castelsardo, è il nuovo commissario della Lega per la provincia di Sassari. “Auguro buon lavoro ad Angelo, che ho incontrato oggi, a cui ho affidato il compito di organizzare capillarmente i militanti sul territorio e di restare sempre #tralagente, tanto più in vista delle importanti sfide che ci attendono, a partire dalle elezioni amministrative che interessano diversi comuni del nord Sardegna come Porto Torres, dove la Lega sarà protagonista”. Così Eugenio Zoffili, Commissario regionale della Lega Sardegna per Salvini Premier annuncia e commenta la nomina del nuovo referente provinciale. Fino ad oggi il Commissario Provinciale per la Lega era Michele Pais, attuale presidente del Consiglio Regionale.

“Le nostre sedi e i gruppi sassaresi saranno aperti a nuovi iscritti e a tutte le persone che credono nel progetto di Matteo Salvini per il futuro della Sardegna e del Paese, a partire da parole d’ordine concrete come la difesa del comparto turistico in questo importante momento di ripartenza dopo l’emergenza Covid. Oggi ero nella splendida Castelsardo ed è una sofferenza vederla senza turisti. Il rilancio del turismo e del lavoro è una priorità assoluta, su cui sono certo che Angelo e la sua squadra sapranno far sentire la loro voce”.

Nella foto Zoffili e Lorenzoni

S.I.