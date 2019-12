“Lavoriamo per la Sanità senza spot e propaganda”

ALGHERO – “C’è da chiedersi dove fossero per cinque anni i consiglieri comunali che oggi si mostrano così preoccupati dalle sorti della sanità algherese. La sanità non può essere strumentalizzata per puri scopi di una parte politica, la stessa che ha contribuito al declino, senza mai riuscire a compiere concretamente azioni di difesa degli ospedali algheresi mentre la giunta regionale di centro sinistra lavorava per affossarla”. Cosi i partiti del Centrodestra Sardista presenti nella maggioranza a sostegno del Sindaco Conoci e dunque Forza Italia, Noi Con Alghero, UDC, Riformatori, Psd’Az, Fratelli d’Italia e Gruppo Misto riguardo i lavori del Consiglio Comunale di ieri sera.

“Oggi abbiamo proprio l’eredita che ci ha lasciato la giunta regionale di sinistra. Lavoriamo invece tutti, senza distinzioni, per ottenere risultati. Per questo abbiamo proposto di emendare la mozione presentata dal centrosinistra e dal Movimento 5 stelle con la programmazione di un incontro con la dirigenza della Ats, i primari dei nostri ospedali e con tutti i capigruppo consiliari, per cercare di ottimizzare un intervento più circostanziato e concreto che possa veramente andare oltre la testimonianza di parte. Non vogliamo che si venda l’ospedale Marino, vogliamo che le sale operatorie tornino a funzionare, vogliamo che tutti i reparti siano messi nelle condizioni di erogare i servizi sanitari che servono ai nostri concittadini. Una proposta della cui sorte l’opposizione non ha tenuto conto, impegnata di questi tempi creare polemiche dal nulla”.

“Il diritto dei cittadini alla salute non si preservano con i comunicati stampa, noi crediamo invece che sia più rispettoso occuparsi della sanità con azioni concrete, con le azioni da svolgere con la dirigenza sanitaria e in Regione. Ma senza strumentalizzazioni di parte, perché il diritto alla salute è una cosa serie e non si imbraccia solo quando si è all’opposizione, ne tantomeno per ragioni di lotta politica di parte. Esortiamo l’opposizione più responsabile a non creare divisioni su questo argomento di essenziale importanza per la nostra città e il nostro territorio. Noi comunque lavoriamo e lavoreremo senza strumentalizzazioni per riportare le nostre strutture ospedaliere ad erogare i servizi che il nostro qualificatissimo personale sanitario può erogare se messo nelle condizioni di farlo”.

Nella foto il Centrodestra Sardista