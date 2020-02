“La Maggioranza non ha i numeri”

ALGHERO – “Sebbene talvolta vengano nascosti dal grande senso di responsabilità delle forze di opposizione, la maggioranza continua ad avere problemi a garantire i numeri sia in commissione che in consiglio comunale”. Sono i consiglieri di Centrosinistra a rimarcare quanto avvenuto nell’ultima seduta della massima assise cittadina con la maggioranza che sostiene Conoci che ha avuto, nuovamente, alcune defezioni.

“Anche nell’ultima seduta di consiglio, nonostante i punti all’ordine del giorno fossero importantissimi per lo sviluppo del territorio e della città, i numeri del cdx non sono stati sufficienti per giungere all’approvazione degli atti senza il fondamentale contributo delle minoranze. Di conseguenza, quando i consiglieri di minoranza, dopo aver fatto appello per l’ennesima volta al proprio senso senso del dovere, contribuendo in maniera determinante col proprio voto all’approvazione del PVCB (atto troppo importante per essere abbandonato alle sorti di una maggioranza senza numeri…), hanno deciso di non partecipare al voto di una mozione proposta dalla stessa maggioranza, le difficoltà numeriche del centrodestra sono emerse in tutta la loro evidenza”.

“Il presidente dell’aula allora, visto che le forze di minoranza avevano già abbandonato l’aula o comunque dichiarato la volontà di non partecipare al voto, ha dovuto chiudere i lavori dell’aula prima del previsto, in modo da evitare di mettere in votazione la mozione. Riteniamo a questo punto doveroso che il sindaco, così come da lui stesso dichiarato in consiglio, prima di ripetere altre imbarazzanti sedute di consiglio e/o commissione, verifichi lo stato salute della sua maggioranza e nel caso la stessa fosse vittima di qualche fastidioso mal di pancia collettivo, ne tragga immediatamente le conseguenze.“