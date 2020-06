“Imu: bene rinvio, ma la delibera sia scritta meglio”

ALGHERO – “Siamo contenti che grazie alla nostra nota si sia potuto chiarire meglio l’obiettivo della delibera 125 del 27 maggio, in merito alla proroga del pagamento dell’acconto IMU. Con il nostro intervento abbiamo riportato l’incertezza dei contribuenti e di tanti professionisti della materia, che ci hanno comunicato il loro parere sull’interpretazione di quanto scritto in delibera dall’Amministrazione”. Cosi i consiglieri di Centrosinistra riguardo le parole dell’assessore Caria che, una volta incalzata dall’opposizione, aveva detto: “I cittadini in difficoltà che non possono pagare l’Imu a causa dell’emergenza Covid non pagheranno l’acconto al 16 giugno poiché sufficientemente motivati e lo potranno fare entro il 30 settembre senza sanzioni”.

Ma il Centrosinistra precisa. “Pur non dubitando affatto della volontà dell’Amministrazione ribadita dall’assessora, in un’ottica di collaborazione, segnaliamo però che la delibera letta nella sua interezza lascia molti dubbi e lascia intendere che ci si riferisca solo alle imprese. Se, come ha scritto l’assessora Caria nel comunicato stampa, così non è, meglio modificare la delibera prima di aprire a futuri contenziosi tra gli algheresi e le società di riscossione dei tributi comunali Step e Secal. Per fugare ogni dubbio ed evitare futuri contenziosi, dunque, consigliamo di approvare con urgenza lo schema di delibera consiliare suggerita dall’Ifel, di cui di seguito riportiamo la nota e lo schema di delibera proposto”