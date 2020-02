Immobile come Alghero, Maggioranza schernita

ALGHERO – “Visto che oramai pare che l’unica attività di chi governa la nostra città sia individuare persone a cui intitolare vie e piazze, si tratti di Almirante o del canonico Urgias, noi vorremo proporre l’intitolazione di una via a Ciro Immobile”. Cosi la lista Per Alghero rispetto alle recenti proposte della Maggioranza con cui vengono indicate nuove indicazioni topografiche.

“Ci rendiamo conto della richiesta inusuale di dedicare una via a una persona ancora in vita, ma siamo convinti che solo l’attuale centravanti della Nazionale, nonché capocannoniere della serie A, possa rappresentare appieno l’attualità della nostra città e le azioni di chi la amministra. Capiamo che se si volesse seguire la metafora calcistica forse sarebbe più logico dedicare una via al mitico Pacione, ma quale via, meglio di una via Immobile, potrebbe rappresentare appieno l’immobilismo che oramai ci paralizza?”

“Finiti i tempi in cui bisognava spostare gli anziani dall’ostello, finiti i tempi in cui bisognava rimuovere la Step, finiti i tempi in cui bisognava modificare il PAI e il regolamento del suolo pubblico, oramai l’unica cosa che conta per una città immobile è, infatti, proprio la toponomastica”.