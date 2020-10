Igiene urbana, Mulas: necessario check con la Ciclat

ALGHERO – “Come segnalato in consiglio Comunale ritengo ci sia l’esigenza di effettuare uno specifico check periodico circa i servizi previsti nel capitolato d’appalto relativo all’igiene urbana, attualmente affidato alla Ciclat e che l’azienda ha assunto l’impegno di fornire ai cittadini”. Cosi Christian Mulas in consiglio comunale riguardo la necessità di verificare l’azione dell’azienda appaltatrice che si occupa della pulizia della città.

“L’esigenza nasce dalle numerose segnalazioni di cittadini che evidenziano sempre più frequentemente disservizi sulla cui causa e natura sarebbe opportuno vigilare. Poiché gli oneri sostenuti dagli algheresi per il servizio di igiene urbana sono importanti, chi ha vinto l’appalto dovrebbe garantire sempre le migliori condizioni di decoro per la nostra città”.

“Si tratta di accertarsi periodicamente e frequentemente se, oltre al principale servizio legato alla raccolta dei rifiuti, anche tutti gli altri servizi contrattualmente previsti siano eseguiti con le modalità, le frequenze e nei luoghi previsti. Tra le cose da verificare si suggerisce di accertarsi se sia stato attuato il posizionamento delle antenne GPS previste per verificare i passaggi degli operatori ecologici, se si intervenga sulla rimozione delle gomme da masticare da marciapiedi e piazze, se i controllori passino regolarmente”.

“Altra fondamentale verifica è quella relativa alle unità lavorative impegnate realmente nello svolgimento del servizio: l’organico previsto dovrebbe essere di 90 dipendenti, mentre mi consta che gli operatori realmente operativi a causa delle assenze siano mediamente una sessantina”.

“Vorrei anche segnalare la situazione delle telecamere che sono posizionate sulle isole ecologiche, facendo presente che negli uffici del comando della polizia municipale non sarebbe presente alcuna documentazione relativa alle suddette telecamere e al loro posizionamento in proprietà private.

In sintesi si chi di dovere a verificare la piena corrispondenza dei servizi previsti nel capitolato con quelli effettivamente resi dall’impresa al fine di garantire la loro piena adeguatezza a quanto contrattualmente stabilito”.