Giustizia alla Bonafede, Fi contro in piazza

CAGLIARI – Dopo la clamorosa decisione della maggioranza ‘giallo-rossa’ di rinviare in Commissione il disegno di legge presentato da Forza Italia per bloccare la riforma Bonafede sulla prescrizione, prosegue la mobilitazione del movimento azzurro contro una scelta che instaura il regime del “fine processo mai” in cui i cittadini rischiano di passare tutta la vita in attesa di giudizio.

Forza Italia illustrerà le proprie proposte nei gazebo che saranno allestiti a Quartu (h. 9.30-13, via Pitz’e Serra ang. via Malta), Selargius (h. 9-30-13, via San Martino ang. viale Trieste), Iglesias (h. 10-13, mercato civico), Assemini (h. 10.-13, via Sardegna ang. via S. Cuore), Cabras (h. 11-13, volantinaggio in centro), S. Nicolò d’Arcidano (h. 11-13, volantinaggio in centro). Secondo i dati del Ministero della Giustizia nel 2017 i casi di irragionevole durata del processo sono stati ben 230000. La riforma Bonafede renderà infiniti i tempi dei processi perché cancella la prescrizione per i gradi di giudizio successivi al primo. Un danno soprattutto per gli innocenti, che già patiscono il fatto di essere sottoposti al procedimento, e ora, da persone oneste, si vedranno esposti ad una gogna senza fine e a tutte le conseguenze sul piano sociale, familiare ed economico che ne derivano.

Il movimento azzurro intende anche stigmatizzare l’atteggiamento irresponsabile e superficiale di un ministro della Giustizia che dichiara che gli innocenti non finiscono in carcere mentre dal 1992 ad oggi sono ben 280000 le persone indennizzate dallo Stato per ingiusta detenzione. Per questi motivi anche in Sardegna Forza Italia ha scelto di andare nelle piazze e nelle vie dell’isola per contrastare una riforma ideologica, che barbaramente cancella secoli di civiltà giuridica, cancella la giustizia e lo stato di diritto in nome di un fanatismo giustizialista fuori dalla realtà.