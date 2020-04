Giochi e svago, ora tutto si svolge da casa: ecco le alternative alle uscite

ALGHERO – L’emergenza sanitaria ci costringe a restare a casa, ma non per questo dobbiamo avvilirci. Sebbene la solitudine stia iniziando a pesare, dopo settimane di confinamento forzato, basterà avere ancora un po’ di pazienza, prima di tornare ad una vita quanto più normale possibile. E allora conviene non darsi per vinti e non rinunciare per questo agli scampoli di divertimento che possiamo comunque concederci a casa, come ad esempio i videogames, i giochi di carte e persino i casinò, tutti quanti in digitale. Di seguito scopriremo quindi insieme quali sono le migliori alternative alle uscite.

I videogiochi e il calcio

La Serie A ha chiuso i battenti, i campetti e i centri sportivi in giro per la città al momento sono fuori gioco, e allora ecco che il pallone diventa più che mai digitale. Si fa ovviamente riferimento a videogiochi come ad esempio FIFA, senza dubbio uno dei più gettonati e amati, da vecchie e nuove generazioni di gamers. Fra le altre cose, FIFA offre come sempre diverse modalità interessanti, fra cui spicca la possibilità di giocare in multiplayer online. Dunque, anche se non possiamo competere dal vivo con i nostri amici, c’è sempre FIFA a disposizione.

Magic: The Gathering Arena

Di anni ne sono passati dall’esordio del noto gioco di carte fantasy Magic The Gathering, eppure questo passatempo continua a regalare sorprese e divertimenti ai tantissimi fan presenti in Italia. Qui vale più o meno la stessa regola vista poco sopra: non possiamo sederci ad un tavolo, l’uno di fronte all’altro? Poco male, perché oggi è possibile giocare a The Gathering Arena, un simulatore online di Magic che sta raccogliendo molti consensi. E le buone notizie non finiscono qui, perché questa versione è totalmente gratuita: nessun costo, solo divertimento.

Casinò online

Chi ama il gioco d’azzardo, può trovare delle ottime alternative alle sale fisiche, e a dire il vero è da anni che gli italiani ne sono a conoscenza. Si parla dei casinò online, che ci consentono di giocare a software come la roulette, le slot machine e tutti gli altri grandi classici del settore. Inoltre, alcune piattaforme come LeoVegas ospitano anche blog dove è possibile scoprire ad esempio le regole del blackjack, e ottenere molte altre informazioni utili. In sintesi, chi si è appena avvicinato al mondo del gioco d’azzardo può divertirsi e nel mentre studiare i meccanismi dei vari passatempi disponibili.

I giochi da tavolo online

Si chiude con i giochi da tavolo, anch’essi presenti spesso in versioni online, come ad esempio Monopoly, grande classico apprezzato da grandi e piccini. È chiaro che gli esempi potrebbero proseguire quasi all’infinito, visto che non mancano le alternative di spessore, come nel caso di Risiko online. In realtà basta fare una veloce ricerca su Google per trovarne molti altri: si parla di must come Backgammon e Scarabeo, insieme a Catan. In conclusione, dai giochi da tavolo a quelli di carte, passando per i videogames e i casinò online, le opportunità per divertirci sono numerose.