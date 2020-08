Frances Hair Club, una giovane realtà ad Alghero

ALGHERO – Sono trascorsi quasi due mesi dall’avvio della nuova impresa facente capo a Francesca Tilloca denominata Frances Hair Club. Eppure, nonostante il periodo sia tra i più difficili di sempre, la sfida, in apparenza quasi impossibile, ha preso un’ottima piega. Dire che è stata vinta è ancora azzardato, però il riscontro tra i clienti algheresi è molto buono. Del resto le mani saccenti sono quelle di una figlia d’arte che, dunque, conosce da sempre il mestiere di artigiano dei capelli.

Ed è cosi che l’attività ubicata in via Carmen Dore 19, a due passi dalle piazze Sant’Agostino e Mercede, ha già conquistato una solida fetta del mercato con una clientela affezionata e gratificata dal lavoro sapiente e dalla varia offerta di prodotti per il beauty presente nel locale Frances Hair Club. Da ricordare che l’attività, a parte la chiusura di domani (ferragosto) sarà riaperta da martedi dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 19, mentre venerdi e sabato orario continuato (9-19).