Fondazione Alghero, biglietto unico per musei, teatro e Palmavera

ALGHERO – Un biglietto unico per visitare i musei di Alghero. Questa è la novità messa in atto dalla Fondazione Alghero al fine di rendere maggiormente fruibili i siti presenti nel territorio algherese. A partire dal 15 dicembre e sino al 6 gennaio, grazie ad un biglietto unico da 10 euro, si potranno visitare il Museo della Città, il Museo del Corallo, il Museo Diocesano e il sito archeologico di Palmavera, con un risparmio del 50% rispetto ai prezzi dei singoli siti. Anche il Teatro Civico, grazie alla collaborazione con La Compagnia Teatro d’Inverno aprirà le sue porte a cittadini e turisti che potranno prenotare visite guidate per conoscere la storia del Teatro e ammirarne la bellezza.

Dal 15 dicembre 2019 e fino al 6 gennaio 2020, grazie ad un biglietto unico da 10 euro o 20 euro Ticket Family, si possono visitare: il Museo della Città dal martedì alla domenica 10.30-13.00 | 17.00 – 20 | lunedì 16 – 24/25 dicembre e 6 gennaio chiuso | 1 gennaio 17.00-20, il Museo del Corallo dal martedì alla domenica 10.30-13.00 | 16.00 – 19| lunedì 16 – 24/25 dicembre e 6 gennaio chiuso | 1 gennaio 16.00-19, il Museo Diocesano dal 19 dicembre 10.30-13 | 16.30-19 | 24 e 31 dicembre (solo mattina) 25 dicembre e 2 gennaio chiuso e il sito archeologico di Palmavera tutti i giorni dalle ore 10 alle 14 – 25 dicembre chiuso.

Con un supplemento di 3 euro si può effettuare la visita guidata al Teatro Civico (info giorni/orari @Teatro d’Inverno 333 8578630). Per quanto riguarda la validità del biglietto, il visitatore può usufruire di ogni singolo ingresso secondo le proprie comodità. Il biglietto può essere acquistato presso i siti stessi e presso la Torre di Porta Terra.