Dpcm Covid, chiudono Biblioteca e Archivio storico

ALGHERO – Il nuovo Dpcm in materia di contrasto alla diffusione del Covid19 ha imposto a tutti i luoghi della cultura di chiudere gli spazi al pubblico da venerdì 6 novembre sino al 3 dicembre. Misura che vale ovviamente anche per Biblioteca “Rafael Sari” e l’Archivio Storico. Sono sospesi gli eventi e le mostre, così come prestiti, prenotazioni e restituzioni; data l’impossibilità di procedere con la riconsegna delle opere a prestito, le stesse sono prorogate a cura del servizio sino alla riapertura. Restano invece attivi i servizi online di prestito delle risorse digitali (ebook, audiolibri, ecc.) dal catalogo Bibliosar. Per qualsiasi informazione è possibile contattare lo 0799978818 oppure biblioteca@comune.alghero.ss.it; archiviostorico@comune.alghero.ss.it