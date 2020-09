Doria (Lega) è Senatore, Pais e Zoffili soddisfatti

ALGHERO – “Il nord Sardegna ha scelto: Carlo #DORIA rappresenterà la Sardegna nel Senato dellla Repubblica.È stata una campagma elettorale fatta tra la gente, piazza dopo piazza, paese dopo paese”. Cosi il presidente del Consiglio Regionale Michele Pais riguardo l’elezione di Doria a Palazzo Madama.

“Naturalmente anche gli altri candidati, l’ing. Corda, l’avv. Marras e il Dott Salis hanno animato la democrazia, chiamando da parte loro i sardi a far valere le ragioni del nostro territorio, ora affidate a Carlo Doria. Devo dire che è stata una bella competizione improntata sulla correttezza e sulla lealtà.Ora al Sen. Doria competerà rappresentare gli interessi del Popolo Sardo, aiutarci a far giungere la nostra voce nel Parlamento italiano.Ora ti lasciamo qualche ora per i giusti festeggiamenti. Ma da domani si inizia a lavorare”.

“Carlo Doria è il nuovo senatore della Lega appena eletto in Sardegna al posto della senatrice 5stelle che purtroppo non c’è più. La Lega da’ il benvenuto al nuovo senatore con gli auguri di buon lavoro. Siamo felici e soddisfatti per questa battaglia vinta insieme con il partito Sardo d’Azione e tutta la coalizione di centrodestra”, così Eugenio Zoffili, deputato e coordinatore regionale della Lega in Sardegna.

Nella foto il neosenatore Doria e il Presidente Pais