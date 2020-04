Desogos e Zidda ringraziano Di Gangi

ALGHERO – “Ringraziamo pubblicamente l’Assessore al Turismo, Marco Di Gangi, per la vicinanza e l’impegno che ha dimostrato e che continua a dimostrare riguardo le istanze che abbiamo portato avanti come Comitati di Borgata dell’agro in campo turistico. Stiamo operando parallelamente ai tavoli di lavoro attuali e le tempistiche della road map che stiamo seguendo sono rispettate”. Nota congiunta dei rappresentanti di Maristella, Tonina Degogos, e Tonino Zidda, Sa Segada che sostengono l’assessore del partito di Giorgia Meloni (Fratelli d’Italia) Marco Di Gangi. Delegato al Turismo titolare di uno dei “tavoli” in atto e che era stato criticato da Confartigianato e dall’altra pare dell’agro facente capo al Comitato Zonale che, proprio alle ultime elezioni, aveva sostenute le posizioni e progetti dell’attuale maggioranza. “Non possiamo che essere più che soddisfatti della collaborazione attuata sino a questo punto con l’Assessore”, scrivono Desogos e Zidda.