Dati virus e contagi, nuove critiche a Conoci

ALGHERO – ““Il sindaco ieri in consiglio comunale si è rifiutato di fare comunicazioni all’aula in merito alla situazione dell’epidemia di Coronavirus in città. Eppure ora scopriamo che addirittura sapeva della presenza di casi negli uffici comunali, ma ancora una volta ha preferito nascondere per minimizzare. Non è un comportamento serio né responsabile quello del nostro primo cittadino, che continua a far finta di non sapere, per non raccontare la verità al consiglio comunale e alla città”. Così i consiglieri comunali di Centrosinistra sempre riguardo i dati dei contagi ad Alghero.

“Un simile atteggiamento pilatesco non è più tollerabile e sinceramente non capiamo come la sua maggioranza e i consiglieri comunali di maggioranza possano permettere che lui continui ad assumere un atteggiamento simile nei confronti dei cittadini algheresi. Per questo, come già preannunciato, chiederemo incontro formale al Prefetto”.

“Perlomeno, invece, osserviamo che, a differenza di quando non aveva voluto soddisfare la richiesta di alcuni dirigenti scolastici, che, in seguito a dei contagi tra i ragazzi del loro plesso, chiedevano la chiusura e la sanificazione della scuola, per quanto concerne i casi sospetti negli uffici del Comune il sindaco ha per fortuna deciso di chiudere gli uffici e di far sanificare gli ambienti.”