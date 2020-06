Crisi, Covid e rilancio: Conoci, un anno da sindaco |video

ALGHERO – E’ trascorso un anno dalla vittoria elettorale del Centrodestra Sardista che ha incoronato Sindaco di Alghero, al primo turno e con uno scarto del 20% sul Centrosinistra con Bruno, Mario Conoci. Già assessore e consigliere provinciale, l’esponente del Psd’Az è divenuto Primo Cittadino. Un anno che doveva essere di riscatto e cambiamento radicale che, però, oltre le classiche difficoltà iniziali ha impattato con l’annus horibilis 2020 caratterizzato, come noto, dall’esplosione del Covid 19 con le devastanti conseguenze economiche che, ancora per molto, dovremo subire. Però non ci si può arrendere e una città come Alghero deve reagire grazie anche alle azioni messe in campo dall’Amministrazione Comunale.

Probabilmente si poteva fare di più, anche in questo primo scorcio di consigliatura. Ma, a sentire anche i vari assessori, finito il periodo di rodaggio, è arrivato il periodo dei risultati e obiettivi da raggiungere come da programma elettorale e dunque conseguente voto degli algheresi. Insomma, se mai ce ne dovessero essere, non ci sono più scusanti, Alghero attende la svolta. Ed è lo stesso Conoci a garantire che questo accadrà e questo grazie anche alla rinnovata fiducia della “macchina amministrativa”, alla qualità della compagine di governo e anche alle “entrature” in Regione visto il medesimo partito del Presidente Solinas e soprattutto il supporto del Presidente del Consiglio e leader della Lega Michele Pais. Di questo e altro abbiamo parlato in un’intervista col Primo Cittadino nel suo ufficio a Porta Terra.

Nella foto e videi l’intervista col sindaco Conoci

S.I.