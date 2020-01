Continuità, scontro in Regione: teatrino della sinistra

CAGLIARI – “Sulla continuità territoriale il teatrino della sinistra è imbarazzante. Siamo arrivati a questa situazione perché nei loro cinque anni di governo hanno collezionato un fallimento dopo l’altro, anche in materia di trasporti”. Cosi il gruppo consiliare della Lega riguardo quanto avvenuto in Consiglio Regionale rispetto alle proteste di oggi delle opposizioni con l’occupazione dell’Aula per la mancata presenza del Presidente Solinas e assessore Todde.

“Adesso si scoprono paladini dell’interesse dei sardi. È solo una strumentalizzazione che con la continuità territoriale non ha nulla a che fare. Vogliono lo scontro. A noi interessa risolvere il problema e garantire un diritto fondamentale dei sardi. L’isolamento che combattiamo è causato anche dall’inerzia dei signori che oggi sbraitano contro il governo regionale. Ci vuole molta faccia tosta e a loro sembra non mancare. Il regime di continuità territoriale è in proroga perché scaduto nel 2017 e c’erano loro, che non sono stati capaci di fare nulla. Abbiamo chiesto ragionevolezza e buon senso ma sembra che alla sinistra interessino più le polemiche”.

“Di fronte all’Unione europea dobbiamo far valere i nostri diritti e chiediamo di farlo insieme. Sosteniamo il lavoro che il presidente della Regione Christian Solinas e l’assessore ai Trasporti Giorgio Todde stanno portando avanti a difesa dei diritti dei sardi. Ci aspettiamo che il governo nazionale faccia altrettanto e che almeno questa volta dimostri di essere dalla parte della Sardegna.